تغريدات صوتية في تويتر لإضافة "لمسة إنسانية"

أعلن موقع "تويتر" بدء اختبار خاصية جديدة لنشر تغريدات صوتية بدلا من النصية، المعروفة، وذلك لإضافة لمسة إنسانية بحسب القائمين على المنصة.

ذكرت مجلة "بزنس إنسايدر" إن تويتر أعلن أنه عما قريب سيتمكن مستخدموه من التغريد بأصواتهم لمدة 140 ثانية بدلا من التغريد كتابة فقط.

وصرحت مصممة المنتجات في تيوتر، مايا باترسون، إن خاصية التغريدات الصوتية متاحة لعدد محدود من مستخدمي "تويتر" عبر أجهزة "آبل"، لكنها ستكون متاحة خلال الأسابيع المقبلة، لكل مستخدمي نظام IOS.

وقال كبير مهندسي البرامج ريمي بورغوان، إنه "في بعض الأحيان، لا يكفي 280 حرفا للتعبير، لذلك، بدءا من اليوم، سنختبر ميزة جديدة تضيف لمسة إنسانية أكثر إلى طريقة استخدامنا تويتر وهي صوت المستخدم.

وستصل مدة كل تغريدة صوتية إلى 140 ثانية. وإذا تحدث المستخدم لفترة أطول، فيحول ما يسجله إلى سلسلة من التغريدات وستنشر كرسالة مترابطة، على أن يتمكن المستخدمون من رؤية التغريدة الصوتية إلى جانب التغريدات الأخرى".

يشار إلى أن القائمين على "تويتر" لم يحددوا موعدا تصبح فيه هذه الميزة متاحة لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام "أندرويد".