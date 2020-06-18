أحلام تخرج عن صمتها وتتحدث عن "صلحها" مع أصالة

كشفت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، عدم وجود أي بوادر منها للصلح مع النجمة أصالة.

كما نفت إعجابها بأغنية "جيتني مكسورة" التي أطلقتها أصالة قبل أيام، وذلك بعد تردد أخبار بأن أحلام قد قامت بعمل "لايك" على مقطع فيديو منشور عبر "إنستغرام" لمقطع من أغنية أصالة الجديدة "جيتني مكسور"، الأمر الذي دفع كثيرين إلى الاعتقاد أن المياه ستعود لمجاريها بين النجمتين.

هذا الخبر غير صحيح واللايك مزرو من جمهور المدعوه اصاله وشكراً 🙏🏻 C’est tous https://t.co/EgeHwuWFYX — #ساعة_الصفر AHLAM🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) June 17, 2020

وقالت أحلام في تغريدة "هذا الخبر غير صحيح، واللايك مزور من جمهور المدعوة أصالة وشكرا".

وما زال الخلاف بين أصالة وأحلام قائما منذ العام الماضي، وذلك جدال نشب بينهما على موقع "تويتر" حول فجر السعيد، انتهى بقيام كلا منهما بعمل "بلوك" للأخرى.

#أصاله انتي جايه تغنين حفله بالكويت والجمهور جاي يسمعچ شكو نفانيف #أحلام وريشها الأسود بالموضوع ؟!

ليش ماتركزين في فنچ وفي الجمهور اللي حاضر حفلتچ يبي يسمعچ ...ليش دايماً #أحلام مسيطره على تفكيرچ حتى وإنتي المفروض مسلطنه بالغناء لجمهور جاي يسمعچ مايبي يعرف عدد نفانيف #احلام — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 8, 2020

هاجمت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، المطربة السورية، أصالة نصري، متهمة إياها بالسخرية من صديقتها، المطربة الإماراتية أحلام في أحدث حفلاتها الغنائية بالكويت.

اهي ليش ماتركز على جمهورها وتفكر بالاغاني اللي بتقولها لهم... ولاتنشزين ... مو تسولفين عن #احلام ونفانيفها ... وأذا ياعمري خاطرچ بالريش الاسود مال احلام ترا احلام كريمه ماتقصر وياچ وبتعطيج إياه بسكات ياما وقفت معاچ وقت الشدايد ومحّد درا .. تنكرين ؟!!!!!!😡 https://t.co/6e7vefU0GV — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 8, 2020

وعلى الرغم من أن أصالة لم تذكر أحلام بصفة شخصية في الحفل، إلا أنها تحدثت بسخرية من اتباع بعض النجمات لتغيير إطلالتهن خلال الحفل الواحد.

وقالت في انتقادها الذي اعتبره الكثيرون، أنه موجه لأحلام: "عندي فستانين ورا الكواليس حاطتهن احتياط قلت يمكن اتعودتوا على التغيير فبغيرهن ولا ماشي حالي بفستان واحد"، ثم أردفت: "عموما الريش جاهز".