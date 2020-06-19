بصورة نادرة... رسالة "مؤثرة" من ابنة رجاء الجداوي بشأن حالة والدتها الصحية

في لفتة طيبة ولمحة إيجابية، واصلت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، نشر صور لها مع والدتها، لبث الأمل في شفائها من فيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19".

أفادت صحيفة "النهار"، اليوم الجمعة، بأن فترة علاج الجداوي من فيروس كورونا امتدت لفترة طويلة وصلت إلى نحو شهر.

ونشرت أميرة في تغريدة جديدة لها صورة نادرة لها مع والدتها وهي تقبلَّها، معلقة عليها: "يا رب".

ولم تشهد الساعات الماضية تقدما في الحالة الصحية للفنانة المصرية، حيث أكدت ابنتها أن حالة والدتها لم تشهد أي تطور، ولا تزال في العناية المركزة بمستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية (شمال شرقي القاهرة)، على جهاز CPAP.

يشار إلى أن رجاء الجداوي تم نقلها صباح يوم عيد الفطر إلى مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية لمتابعة حالتها، بعد أن تأكدت إصابتها بفيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 8.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 450 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.