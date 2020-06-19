الإمارات تتخذ قرارا جديدا بشأن كرة القدم 

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن اتخاذه قرارات جديدة تتعلق بمسابقتي الدوري والكأس في البلاد.

وأعلن الاتحاد إلغاء المباراة النهائية لمسابقة الكأس، وعدم تتويج بطل للدوري، غداة قرار رابطة المحترفين عدم استكماله بعد توقفه منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

قرارات الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة اتحاد الكرة .. pic.twitter.com/TDnZx72f9m — UAEFA (@uaefa_ae) June 18, 2020

ونشر الاتحاد الإماراتي بيانا مساء أمس الخميس، أكد فيه "عدم استكمال مسابقة الكأس بعد التنسيق مع الجهات المختصة وتقييم الأوضاع الصحية في الدولة"، فيما قرر إلغاء جميع نتائج مباريات الدوري وعدم تتويج بطل للمسابقة، وإلغاء الهبوط والصعود ونتائج دوري الدرجة الثانية.

وفي السياق نفسه، قرر الاتحاد اعتماد نتائج الموسم الماضي للفرق المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا للموسم المقبل، حيث سيمثل الإمارات كلا من الشارقة وشباب الأهلي والوحدة والعين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 8.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 450 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.