لحماية نفسك من مرض قاتل... تجنب اللحوم الحمراء

كشفت جمعية السرطان الأمريكية أن تناول اللحوم المعالجة واللحوم الحمراء، يزيد من خطر الإصابة بمرض قاتل.

وقالت الجمعية، عبر موقعها الرسمي، إن الخضار والحبوب الكاملة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ويجب تجنب اللحوم الحمراء.

وجاء في الإرشادات التي نشرتها الجمعية، أنه يجب على الأفراد ممارسة التمارين الرياضية بشكل أكبر مما أوصت به سابقا.

ويساعد النظام الغذائي الصحي في الحفاظ على وزن صحي، إذ يرى العلماء المزيد من الروابط بين السرطان والوزن، بالإضافة لوجود 12 نوعا من أمراض السرطان التي ترتبط بالسمنة أو الوزن الزائد، ويزيد ذلك على أمراض السرطان المذكورة في آخر تقرير صدر عن الجمعية قبل عقد من الزمن بمقدار 5 أمراض.

وأكد العلماء على تجنب اللحوم الحمراء بقدر الإمكان، مع التركيز على الأنظمة الغذائية التي تحتوي على كميات كبيرة من الخضار ذات اللون الأخضر الداكن، والأحمر، والبرتقالي، بجانب تناول الفاكهة بأكملها بدلا من تناول الفاكهة المعلبة أو شرب عصائرها.

كما حذر الباحثون من اللحوم المُصنعة، أو اللحوم الحمراء، مثل شرائح اللحم، والتي يجب تجنبها أو الحد منها.