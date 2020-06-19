الفنان المصري مصطفى درويش على وشك التعافي من كورونا... صورة

وطمأن درويش جمهوره عبر حسابه على "فايسبوك" قائلا: "تحسنت حالتي الصحية بشكل كبير الحمد لله... هانت بإذن الله وبفضل دعائكم، ربنا يخليكم لي".

كما نشر مصطفى صورة من العزل المنزلي، وبدت عليه علامات التعب والإرهاق وكتب معلقاً على الصورة: "من كواليس كورونا… يا رب".

وكان درويش قد كشف عن فيديوهات سببت له ألما نفسيا، وقال في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك، "الفيديوهات اللي جاتلي كتير أوي، بس دول تعبوني نفسيا والله"، كما أرفق 3 فيديوهات بالمنشور.

وأضاف، "بس هقوم باذن الله وبفضل دعواتكم هتعدي، أنا عمري ما كنت أتخيل إن الناس بتحبني كده.. هقوم وهاشكر كل شخص دعالي بنفسي.. هقوم وهنحتفل مع بعض.. يا رب".

يذكر أن مصطفى درويش كان قد تألق في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل بـ 100 وش ومسلسل خيانة عهد.