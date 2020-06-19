لفت أنظار برشلونة... المنتخب المصري يتابع ناشئا فرنسيا 

وأفاد الموقع الإلكتروني "يالا كورة"، مساء اليوم الجمعة، أن هيثم حسن، ذو الأصول المصرية، يجيد اللعب بالقدم اليسرى ويبلغ من العمر 18 عاما، ولد في العاصمة الفرنسية باريس، من أب مصري، وأم تونسية.

يلعب هيثم حسن في الخط الهجومي، ويجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر كما يتم الاعتماد عليه أيضا في وسط الملعب، وشارك هذا الموسم مع شاتورور في 13 مباراة بدوري الدرجة الثانية الفرنسي (5 أساسيا و8 كبديل) وصنع هدف الفوز في آخر لقاء لناديه على حساب نادي كاين، يوم 6 مارس/ آذار الماضي، قبل توقف الدروي الفرنسي.

وينتظر المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، حسام البدري، المزيد من مباريات اللاعب مع فريقه فور عودة النشاط في فرنسا، رغم كونه ضمن صفوف منتخب الناشئين الفرنسي، لكن اللاعب الشاب يمتلك الأحقية في اختيار تمثيل منتخب مصر، في ظل عدم استدعائه للمشاركة مع المنتخب الفرنسي الأول.

خاض هيثم 12 مباراة دولية مع منتخب فرنسا تحت 17 عاما، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف، كما خاض ثلاث مباريات مع منتخب فرنسا تحت 18 عاما.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن رغبة عدة أندية في التعاقد مع هيثم حسن، لكنه أجَّل حسم قراره حيث تردد أن برشلونة يرغب في التعاقد معه لتدعيم فريق الشباب، حاصة وأنه تلقى اتصالات في العام الماضي عن طريق وكيله، وهو نفس وكيل الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة، من أجل الانضمام إلى الفريق الكتالوني، ولكن اللاعب ظل في صفوف فريقه شاتورور الذي يرتبط معه بعقد حتى 2021.