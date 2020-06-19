5 علاجات منزلية فعالة للقولون العصبي

يعاني مرضى القولون العصبي من اضطرابات كثيرة تؤثر على استمتاعهم بيومهم ومارسة أنشطتهم بشكل طبيعي، فضلا عن المضاعفات التي ربما تتجاوز حد الشعور بالألم.

عرض موقع "الكونسلتو" بعض العلاجات المنزلية لمشكلة القولون العصبي، ما بين تغيير السلوكيات الغذائية وتناول بعض المكملات وغيرها.

1- اتباع التغذية الصحيحة

يمكن أن يقلل من حدة أعراض القولون العصبي، وينصح الأطباء بتناول الاطعمة النباتية أكثر، والابتعاد عن الدهون والسكريات والمحليات الصناعية، لتلافي حدوث التهابات في القولون.

2- كبسولات البروبيوتيك

وهي مكملات غذائية تشاعد في علاجه اضطرابات القولون العصبي، والبروبيوتيك في الأساس هي بكتيريا معوية نافعة للإنسان ويؤدي تشوهها إلى الإصابة بالقولون العصبي، وتعمل المكملات على تصحيح التشوه الحاصل في البروبيوتيك.

3- مكملات السيليوم

تستخرج هذه المكملات من بذور "القاطونة"، وتحتوي على كمية كبيرة من الألياف 70 % منها قابل للذوبان، وتفيد تلك المكملات في حماية الجهاز الهضمي من السموم والبقايا الضارة وتساعده على التخلص منها من خلال البراز، كما تحسن حركة الأمعاء وتقلل من مشكلات القولون العصبي.

4- الجلوماتين

تساعد مكملات الجلوماتين على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتقليل نفاذية الأمعاء، وقالت دراسة نشرت، في وقت سابق، إن الأشخاص الذين تناولوا مكملات الجلوماتين تحسنت التهابات القولون العصبي لديهم.

5- التنفس

يمكن لتمارين التنفس البسيطة أن تساعد على تقليل التهاب أعصاب الأمعاء الغليظة، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة الفارماكولوجي عام 2013 فإن الأشخاص الذين واظبوا على تمارين التنفس لمدة 5 أسابيع تحسنت أعراض التهاباب القولن العصبي لديهم مقارنة بمن لم يقوموا بذلك.