وفاة نجم سلسلة أفلام "سيد الخواتم" 

توفي نجم سلسلة أفلام " توفي نجم سلسلة أفلام "سيد الخواتم" و"الهوبيت" و"الغريب" و"العنصر الخامس"، السير إيان هولم، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ 88 عاما في المملكة المتحدة.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "الغارديان" على لسان وكيل أعمال إيان هولم، أنه "بقلب حزين [نبلغ ] أن الممثل السير إيان هولم توفي هذا الصباح، عن عمر ناهز الـ 88 عاما".

وفاة الممثل البريطاني إيان هولم عن عمر 88 عاماً و المعروف بالعديد بالأدوار بما فيها دوره بشخصية بيلبو باجينز في الثلاثية الأسطورية “سيد الخواتم” . pic.twitter.com/qiNypWHKb2 — ‏i N a S S e R (@iNaSSeR007) June 19, 2020

وتوفي هولم في المستشفى محاطا بعائلته، في وقت تشير الصحيفة إلى أن مرضه "ارتبط بمرض باركنسون".

ويذكر في هذا السياق أيضا، أن أندرو جاك، نجم سلسلة أفلام سيد الخواتم كان قد توفي في مارس/آذار الماضي في مستشفى خارج العاصمة لندن، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ایان هولم، بازیگر نقش بیلبو بگینز در مجموعه ارباب حلقه ها در سن ۸۸ سالگی درگذشت pic.twitter.com/mgzfa7XZZs — گـِــــــــــــــــــــــــــــــلام (@I_midoonam) June 19, 2020

ويشار إلى أن مرض باركنسون هو مرض عصبي يصيب المسنين، على الرغم من أن الأعراض تظهر بوتيرة بطيئة للغاية.