بعد إرسال طائرة خاصة... سوري يشكر محمد بن زايد بطريقة عاطفية... فيديو

توجه رجل سوري بخالص الشكر إلى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، لإرساله طائرة خاصة لجمع شمل الرجل وزوجته مع ابنتيهما في الإمارات العربية المتحدة، بعد أشهر من الانفصال بسبب فيروس كورونا.

وقال الرجل في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي: "المطارات مغلقة، والناس مستاؤون بسبب الفيروس التاجي، لأنهم تركوا أطفالهم وعائلاتهم".

Watch: A Syrian father shares a heartfelt thank you to #AbuDhabi Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed for sending a private jet to reunite the man and his wife with their daughters in the #UAE, following months of separation due to the #coronavirus.https://t.co/ES3rLo3LzS pic.twitter.com/YHEJRNXKxv — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 19, 2020

وأضاف "موقف الإمارات لا ينسى، وأود بشكل خاص أن أشكر الشيخ محمد بن زايد، الذي له قلب كبير، على إرسال طائرة خاصة إلينا لنقلنا أنا وزوجتي من دولة أوروبية إلى أطفالنا".

وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام، ترك الرجل وزوجته، المقيمين في الإمارات، ولديهما عند جدتهما وذهبا إلى البوسنة والهرسك، وبقيا هناك بعد تعليق الرحلات الجوية في جميع أنحاء العالم في محاولة لاحتواء انتشار كورونا.

وعندما سمع الشيخ محمد، أمر طائرة خاصة بإعادة الوالدين، خصوصا أن الجدة مسنة ويصعب عليها الاعتناء بهم.

وبدأت الإمارات السماح للأجانب الذين يحملون تأشيرات إقامة سارية المفعول بالعودة إلى البلاد منذ 1 يونيو، لكن الرحلات إلى الإمارات كانت محدودة حتى الآن.