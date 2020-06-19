بنفس الطريقة... وفاة إعلامي مصري بعد نفيه شائعة موته بأسبوع

أثارت وفاة الإعلامي المصري، الدكتور محمد السرسي، حالة من الصدمة والحزن، إثر حادث تصادم، اليوم الجمعة.

وتوفي السرسي، المذيع في فضائية "الحدث اليوم"، وعمل في منصب مستشار محافظ المنوفية الأسبق، في حادث سير، بعد انتهائه من تقديم برنامجه وخلال عودته إلى منزله، بحسب ما نشره موقع "مصراوي".

وكان السرسي نفى قبل رحيله، شائعة خلال الأسبوع الماضي أفادت بوفاته خلال حادث سير أثناء عودته إلى محافظة المنوفية عقب انتهائه من تقديم برنامجه.

وجاء نفي المذيع الراحل عبر بث مباشر له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليمر أسبوع ويلفظ أنفاسه الأخيرة بالطريقة ذاتها.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، في حافظة القليوبية، شمال القاهرة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بين سيارة نقل وأخرى ملاكي.

وتبيّن من معاينة الشرطة، أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة، على الطريق الزراعي انفصلت المقطورة، بسبب كسر الوصلة الرابطة بالسيارة، فأطاحت المقطورة بالسيارة الملاكي التي يقودها السرسي، مقدم برامج في قناة فضائية، ثم انحرفت المقطورة؛ لتقتحم معرض قطع غيار سيارات عربات نقل.