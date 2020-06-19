كيف تقوي جهازك المناعي خلال الامتحانات في 5 خطوات

قدمت وزارة الصحة المصرية، نصائح للطلاب من أجل تقوية جهازهم المناعي، خلال فترة الامتحانات التي تبدأ الأحد المقبل 21 يونيو/ حزيران.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، 5 عادات صحية مهمة لتقوية الجهاز المناعي خلال الامتحانات، وهي:

- تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل اللحوم بأنواعها والبقول والمكسرات

- تناول الفاكهة بين الوجبات لأنها غنية بالفيتامينات

- ضرورة وجود طبق السلطة مع الوجبة

- شرب من 8 إلى 10 أكواب من المياه يوميا

- النوم لمدة 8 ساعات يوميا

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة في مصر يوم الأحد القادم 21 يونيو وتستمر حتي 21 يوليو، ويخوض الامتحانات 653 ألف طالب وطالبة في 3313 لجنة أساسية تضم ما يزيد عن 56 لجنة فرعية.

وأعلنت الحكومة أنه تم التأكد من الانتهاء من جميع الاستعدادات، وأن امتحانات الثانوية العامة قائمة في موعدها من دون أي تغيير، يوم الأحد المقبل.

ووجه طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، الشكر لكل الوزارات المعنية والمحافظات، التي قدمت كافة أنواع الدعم والمساندة، سعيا لإجراء الامتحانات لأبنائنا الطلاب على الوجه الأمثل.