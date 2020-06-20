"أغلى الناس".. ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق صدام حسين

وعلقت ليلى غفران على الصورة: "مع الصديق الغالي، من أرض العراق أغلى الناس أرض بنتي نغم، ابن أخ الرئيس الراحل صدام حسين".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Laila Ghofran (@lailaghofran) 16 Июн 2020 в 7:35 PDT

وتخلت غفران عن الساحة الغنائية منذ فترة طويلة، واكتفت بطرح أغاني بين الحين والآخر خصيصا بعد مقتل ابنتها في حادث مأساوي هي وصديقتها، والذي انتهى بإعدام قاتلها، كما أصيبت بجلطة في المخ منذ عامين.

وكشفت الفنانة في أحد اللقاءات التلفزيونية، أن اسمها الأصلي جميلة، والسبب وراء تغيير اسمها هو تخليد ذكرى صديقتها المقربة منها كانت تحمل هذا الاسم وقالت: "أطلقت على نفسي اسم ليلى غفران لأن ده كان اسم أعز صاحبة ليا وتوفيت".