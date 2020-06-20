سعودي يقيم حفل زفافه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

هبط فيروس كورونا المستجد على العالم دون سابق إنذار، ليغيّر في شهور قليلة، نمط الحياة التقليدى لملايين البشر في أنحاء العالم، لا شيء تقريباً بقي على حاله، بداية من أساليب العمل والدراسة ونهاية بحفلات الزفاف والزواج. العزلة الاجتماعية والإغلاق العام الذي تم تنفيذه في العديد من دول العالم، دفع المواطنين لتغيير قواعد الزفاف التقليدية، ودفع العديد من السلطات أيضاً، لتعديل القرارات التي تسمح بزواج «الأونلاين» في زمن الوباء.

أقدم شاب سعودي على إقامة حفل زواجه "أون لاين"، بسبب إجراءات الحظر الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأشار العريس عبدالرحمن لصحيفة "سبق" أنه كان مقرراً زواجه في هذه الأيام قبل انتشار الفيروس، وبعد أن اتفق مع أهل العروس على إقامة الزواج عن بعد في ظل أزمة كورونا، رأى أن مشاركة المدعوين في موعد زواجه المُسبق من أصدقاء وأقارب وزملاء، عبر البث المباشر لمشاركته الفرحة عن بعد دون الحاجة للحضور، ومن مبدأ تطبيق التباعد الاجتماعي امتثالاً للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من الفيروس.

وتابع عبد الرحمن أنه أقام زواجه دون حضور أي شخص حتى من أفراد عائلته وأهل العروس، الذين اقتصر حضورهم مثل غيرهم عن طريق البث المباشر؛ فيما تم تخصيص وقت لاستقبال التهاني والتبريكات عبر رابط "الأنستقرام" المخصص لهذا الغرض واستمر أكثر من ساعتين، من داخل شقته، حيث تجاوز الحضور أكثر من 200 شخص بما فيهم أهله وأهل العروس.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от عبدالرحمن عبدالوهاب (@dahmi5352) 19 Июн 2020 в 11:14 PDT

وأوضح أنه عقب البث انتقل إلى منزل أهل العروس حسب الاتفاق بينهما بعد انتهاء مراسم الزواج الافتراضي، تمهيداً للانتقال إلى منزلهما بمدينة ثول.

وختم "عبدالرحمن" تصريحه بقوله: اكتملت فرحتي هذا المساء بزواجي الاستثنائي وبمشاركة الأصدقاء والأحبة والأهل عن بعد، داعياً أقرانه الشباب إلى عدم المبالغة في التكاليف والاستفادة من الزواجات المختصرة.

وتتصدر السعودية في القائمة العربية للإصابات بفيروس "كورونا" المستجد؛ فيما تأتي عالميا في المركز الـ 16، خلف فرنسا، وقبل بنغلادش.