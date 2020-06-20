اتحاد الكرة المصري يتخذ إجراء جديدا تمهيدا لعودة الدوري 

أعلن اتحاد الكرة المصري، مساء اليوم السبت، عن اتخاذه إجراء جديدا تمهيدا لعودة الدوري الممتاز.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم ببدء عملية إجراء مسحات للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية للفرق المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز في بداية تجمعاتها التدريبية، غدا الأحد، استعدادا لاستئناف المسابقة.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي نشره على حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، مساء اليوم السبت، أن هذا الإجراء يأتي للاطمئنان على عناصر المنظومة الكروية ككل، وتنفيذا لأهم بنود الإجراءات الطبية الموضوعة من قبل اللجنة الطبية، ووفق الأكواد التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة ضمن خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أن تحديد، يوم الأحد، جاء بناء على طلب الأندية حتى تتمكن من تجميع لاعبيها، مشيرا إلى أن الأندية لن تتحمل أي أعباء مالية في هذا الصدد.

وكان عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة كرة القدم، قد حدد يوم 25 يوليو/تموز المقبل بداية لعودة النشاط الكروي في مصر، ومن الممكن أن يكون بعد ذلك، وفقا لما يتم التوافق عليه في المرحلة المقبلة فنيا وإداريا.

وكان الدوري المصري الممتاز منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب جائحة كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 8.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 460 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.