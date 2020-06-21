طبيب: كورونا تحول من نمر إلى قطة ولن نحتاج إلى لقاح

وقال أستاذ الأمراض المعدية بجامعة جنوة، ماتيو باسيتي، لصحيفة "تلغراف" البريطانية، إن فيروس كورونا فقد ضراوته الشهر الماضي، والمرضى الذين كانوا يموتون في السابق، بدأوا يتعافون الآن.
ووصف الفيروس بأنه كان مثل نمر مفترس في مارس/آذار وأبريل/نيسان، لكنه الآن مثل قطة برية. وقال: "حتى المرضى من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 80 و90 سنة، يتنفسون من دون مساعدة.. أما في السابق كان من الممكن أن يموت نفس هؤلاء المرضى خلال يومين أو ثلاثة".
ثم لاحظ باسيتي مستندا إلى تفاعلاته مع المرضى ومحادثاته مع الأطباء، أن "انخفاض عدد الحالات يمكن أن يدل على عدم الحاجة إلى لقاح، لأن الفيروس قد لا يعود أبداً ويمكن أن ينتهي من تلقاء نفسه".
ولم يوافق بعض الأطباء رأي الخبير الإيطالي، حيث قال أستاذ بجامعة إكستر البريطانية بهارات بانخانيا: "لا أتوقع أن ينتهي بسرعة، سيحصل ذلك عندما لا تكون هناك أية إصابات، وعندما نمتلك لقاحاً ناجحاً، عند ذلك سنكون قادرين على فعل ما فعلناه بالجدري".
كما تابع: "نظراً لأن الفيروس مُعدٍ للغاية وواسع الانتشار، فلن يختفي لفترة طويلة جداً، نحن نتحدث عن سنوات وسنوات".
هذا وأشار أحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 8.81 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ليوم الأحد، على مستوى العالم كما أن 462960 شخصا توفوا جراء الفيروس.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119630 حالة وفاة ومليوني و263791 حالة إصابة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 49976 حالة وفاة ومليون 67579 حالة إصابة. وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 8002 حالة وفاة و576952حالة إصابة.
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