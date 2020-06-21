طبيب: كورونا تحول من نمر إلى قطة ولن نحتاج إلى لقاح

أعلن طبيب إيطالي متخصص في الأمراض المعدية، أن فيروس كورونا تحول خلال بضعة أشهر من "نمر مفترس" إلى قطة برية وانخفاض عدد الحالات يمكن أن يدل على عدم الحاجة إلى لقاح.

وقال أستاذ الأمراض المعدية بجامعة جنوة، ماتيو باسيتي، لصحيفة "تلغراف" البريطانية، إن فيروس كورونا فقد ضراوته الشهر الماضي، والمرضى الذين كانوا يموتون في السابق، بدأوا يتعافون الآن.

ووصف الفيروس بأنه كان مثل نمر مفترس في مارس/آذار وأبريل/نيسان، لكنه الآن مثل قطة برية. وقال: "حتى المرضى من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 80 و90 سنة، يتنفسون من دون مساعدة.. أما في السابق كان من الممكن أن يموت نفس هؤلاء المرضى خلال يومين أو ثلاثة".

وأشار الطبيب إلى تراجع حالات الإصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية ، قائلا، "معظم المصابين الذين أُدخلوا غرف الطوارئ خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان كانوا مرضى للغاية بسبب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وفشل الأعضاء المتعدد، وتوفي معظمهم في الأيام الأولى، أما الآن فلم نعد نرى مثل هذه الحالات".

ثم لاحظ باسيتي مستندا إلى تفاعلاته مع المرضى ومحادثاته مع الأطباء، أن "انخفاض عدد الحالات يمكن أن يدل على عدم الحاجة إلى لقاح، لأن الفيروس قد لا يعود أبداً ويمكن أن ينتهي من تلقاء نفسه".

ولم يوافق بعض الأطباء رأي الخبير الإيطالي، حيث قال أستاذ بجامعة إكستر البريطانية بهارات بانخانيا: "لا أتوقع أن ينتهي بسرعة، سيحصل ذلك عندما لا تكون هناك أية إصابات، وعندما نمتلك لقاحاً ناجحاً، عند ذلك سنكون قادرين على فعل ما فعلناه بالجدري".

كما تابع: "نظراً لأن الفيروس مُعدٍ للغاية وواسع الانتشار، فلن يختفي لفترة طويلة جداً، نحن نتحدث عن سنوات وسنوات".

هذا وأشار أحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 8.81 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ليوم الأحد، على مستوى العالم كما أن 462960 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119630 حالة وفاة ومليوني و263791 حالة إصابة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 49976 حالة وفاة ومليون 67579 ‬حالة إصابة. وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 8002 حالة وفاة و576952حالة إصابة.