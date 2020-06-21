الأهلي المصري يكشف حقيقة خضوع مديره الفني لحجر صحي

ونفى أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، خضوع رينيه فايلر لحجر صحي في سويسرا (بلده الأصلي)، بسبب مخالطته لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي" على لسان أمير توفيق، اليوم الأحد، أن ما يتردد حول خضوع فايلر لحجر صحي في سويسرا "عار تماما من الصحة، وأنها شائعة سخيفة لزعزعة استقرار الفريق".

وأشار إلى أن النادي الأهلي حدّد يوم الأربعاء المقبل موعدا لاستئناف التدريبات، في الوقت الذي يتواجد فيه فايلر حاليا في سويسرا.

ويذكر أن الأهلي المصري قد أعلن توصله لاتفاق مع فايلر من أجل تجديد تعاقده لمدة موسمين، لكن المدرب طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته، التي تتواجد في سويسرا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 8.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 460 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.