أربع عادات تمنعك من خسارة الوزن والحصول على جسم مثالي

يحلم الكثيرون بالحصول على أجسام مشدودة وقوام جميل، الأمر الذي يدفعهم إلى اتباع حميات وبرامج غذائية خاصة وممارسة تمارين رياضية.

يصاب الكثيرون بالإحباط لعدم خسارة الوزن رغم عملهم الشاق على خسارته ولكن دون جدوى، والذي قد يعود الى إتباع أساليب وطرق خاطئة في ذلك.

بحسب تقرير نشرته مجلة "فوكوس" الألمانية، أشارت فيه إلى وجود عدد من العادات التي تمنع عملية خسارة الوزن.

هذه العادات تدمر عملية "الأيض" وهو ما يمنع جسمنا من التجاوب الكبير مع ما نقوم به من محاولات، حيث تعرف عملية "الأيض" بأنها عمليات كيميائية تحدث داخل الجسم للمحافظة على العمليات الحيوية المختلفة مثل عملية التنفس وعمليات هضم الطعام والتخلص من الفضلات، بحسب ما نشر موقع dw.

الى أن 4 عادات تبطئ من عملية "الأيض"، وهي:

1-النوم القليل: فعلى الرغم من عدم وجود اتفاق كبير بين العلماء على دور قلة النوم في تأخير الأيض، الى أن عملية التمثيل الغذائي تتباطأ بسبب قلة النوم، ويعتقد البعض الآخر أن الأشخاص النائمين لديهم طاقة أقل للتحرك - وقلة التمارين الرياضية بدورها تؤثر على عملية التمثيل الغذائي.

2-قلة الحركة: قلة الحركة تعني حرقا أقل للطاقة وتباطؤاً في عملية التمثيل الغذائي.

3-تناول السكريات والكربوهيدرات بين الوجبات: حيث يعتقد الكثيرون بأن تناول وجبات خفيفية بين الوجبات الرئيسية يقلل من الشهية والأكل، الى أن ذلك خاطئ.

ذلك أن الكربوهيدرات تزيد من مستويات السكر في الدم، وهي توجد بشكل رئيسي في الحلويات والمشروبات السكرية، كما أن رفع مستوى السكر في الدم بسرعة كبيرة، يضر بعمليات الهضم وحرق الدهون في الجسم.

4-خسارة الوزن بشكل مبالغ: حيث يسعى الكثيرون لمحاولة التخلص من الوزن الزائد بوقت قصير، من خلال قلة الأكل، إلا أن ذلك يعتبر خاطئا، حيث يقل التمثيل الغذائي في الجسم، الأمر الذي يدفع الجسم إلى تخزين الطعام وهو ما يؤدي إلى عدم فقدان الجسم للوزن بالرغم من تخفيض كميات الأكل المتناولة.