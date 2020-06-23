1200 زبون في قائمة الانتظار...وبسعر 1000 دولار صالون حلاقة يستقبل زبائنه

أصبح وضع الكمامات والقفازات وقياس درجة الحرارة من القواعد المتبعة قبل قص الشعر مقابل ألف دولار في صالون جوليان فاريل الفاخر، الذي فتح أبوابه مجددا، مع انتقال مدينة نيويورك إلى مرحلة متقدمة من استئناف النشاط بعد الإغلاق جراء تفشي مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

ففي الجانب الشرقي من مانهاتن العليا بدأ كبار مصففي الشعر في الصالون الأنيق، يتعاملون مع قائمة انتظار تضم 1200 من الزبائن يريدون تصفيف شعورهم الشعثاء بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

قالت سوزان وارين إحدى زبونات الصالون، وهي جالسة على مقعد للتصفيف لـ"رويترز": "إنه يستحق كل بنس، لأنه يعتني بك بكل سهولة".

وأضافت: "أشعر أن الأمر رائع للغاية. الآن، سآكل الجيلي مع زبدة الفول السوداني وسأحصل على شعر رائع ومصبوغ".

✂ El corte de pelo de 1.000 dólares por el que centenares de personas esperan en Nueva York, @JulienFarel Restore Salon, Spa & Haircare 🌟 #Star https://t.co/AuObtSXrmx a través de @america_bm — beautymarket.es (@beautymarket_es) June 23, 2020

يبدأ هذا الشعور الرائع بتطهير اليدين ووضع الكمامة في محاولة للحفاظ على الواقع الجديد الذي تتباهى به نيويورك باعتبارها الولاية الأمريكية ذات معدل الإصابة الأقل بفيروس كورونا، وهي التي كانت قبل شهور قليلة حسب بؤرة الجائحة.

وعبر جوليان فاريل عن سعادته بالعودة للعمل مع معاودة فتح مانهاتن تدريجيا، وقال "1200 شخص في قائمة الانتظار... أخيرا، اليوم نحن نعيش".

سيلين فاريل، الرئيس التنفيذي للصالون وزوجة جوليان، مصفف الشعر الرئيسي، قالت: "لحظة وصول الزبون نقوم بقياس درجة حرارته من على الباب".

وأضافت: "الزبائن يضعون حقائبهم في كيس بلاستيكي. نعطي لهم مناديل مبللة من أجل تنظيف الهواتف المحمولة والنظارات. وبالطبع يتعين على الجميع وضع كمامات، ونوصي بغسل اليدين وتعقيمهما".

وتوقعت فاريل زيادة الإقبال رغم الكلفة الكبيرة، مضيفة: "لدينا قائمة انتظار طويلة. الناس يتواصلون تلفونيا وبالبريد الإلكتروني وبالرسائل النصية. الاتصال لا يتوقف".