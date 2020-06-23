إصابة لاعبين من نادي "الاتفاق" السعودي بكورونا

أعلن نادي "الاتفاق" السعودي، أمس الاثنين، عن إصابة لاعبين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد الفحوصات الطبية التي أجراها الفريق.

وأفادت قناة "العربية"، صباح اليوم الثلاثاء، بأن النادي قد أكد في بيان صحفي، أن الفحص كشف عن وجود حالتين إيجابيتين، للحارس عبد الله الصالح، ولاعب المواليد ماهر محمد، مُنح على إثرها اللاعبان إجازة مرضية.

وانطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء أمس الاثنين، على ملعب عبد الله الدبل بالدمام، بقيادة المدرب خالد العطوي، تحضيرا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم 2019-2020.

وحرصت إدارة النادي على تطبيق كافة التدابير الاحترازية وفق بروتوكول وزارة الرياضة، بداية من السماح بدخول التدريب للاعبين وأعضاء الفريق من أجهزة فنية وإدارية وطبية من الذين اجتازوا فحص فيروس كورونا.

وأكدت إدارة الاتفاق السعودي على أهمية تطبيق الاحترازات الطبية داخل وخارج المنشأة وفق بروتوكول وزارة الرياضة.

وشهد التدريب غياب 8 لاعبين بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث لم تظهر فحوصات الثلاثي محمد الكويكبي وصالح العمري وعبدالله الخطيب، فيما منحت الإدارة إجازة مرضية بداعي المخالطة للثلاثي علي الخيبري وحسين سالم وماجد النجراني.