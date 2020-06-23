لص يطلب المساعدة من الشرطة لسبب غريب

اضطر لص للاتصال بشرطة النجدة البريطانية، وطلب المساعدة منها، بعد أن علق بالنافذة وأصيب خلال اقتحامه أحد المنازل للسطو عليه.

وأفادت قناة "العربية"، صباح اليوم الثلاثاء، بأن اللص البريطاني أصيب خلال محاولته سرقة أحد المنازل في مدينة "سويندن" جنوب غرب مقاطعة إنجلترا.

وأعلنت الشرطة البريطانية اسم اللص الذي اتصل بها على رقم النجدة طالبا المساعدة، وهو فريدريك مولتون، ويبلغ من العمر 53 عاما، حيث أن حظه العاثر أدى به إلى أن يعلق بالنافذة التي تسلل منها إلى المنزل، بينما كان فارغا، وعندما علقت قدمه في النافذة أصبح معلقا ومقلوبا، ومن ثم اضطر للاتصال على رقم الطوارئ لطلب النجدة والمساعدة العاجلة.

وقالت شرطة منطقة "ويلتشاير" البريطانية في بيان لها: إنه "بينما كان يتسلق بواسطة النافذة، علقت قدمه فيها ومن ثم أصبح معلقا بالمقلوب، ونتيجة لذلك اضطر للاتصال بخدمات الطوارئ من أجل إنقاذه، حيث قام رجال الإطفاء فعلا بتقديم المساعدة اللازمة له".

وأدانت محكمة في مدينة "سويندن" اللص البريطاني بجريمة السرقة وجريمة حيازة المخدرات، وأصدرت بحقه حكما بتقديم الخدمة المجتمعية لمدة 18 شهرا، كما فرضت عليه الامتثال لجملة من المتطلبات، بما فيها الامتثال لحضور مواعيد محددة من أجل إعادة التأهيل، وهي حالة تشبه الإقامة الجبرية.