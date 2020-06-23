السعودية... تطبيق القصاص بحق مواطن أدين بجريمة قتل "بشعة"

وقالت صحيفة "عكاظ" إن وزارة الداخلية السعودية نفذت، اليوم الثلاثاء، القصاص بحق مواطن يدعى نواف بن حسن بن محمد امشوه، سعودي الجنسية، بعدما أقدم على قتل المواطن الحسين بن علي بن محمد عسيري وذلك بدهسه بالسيارة ثم أركبه بها والذهاب به بعيدا عن الأنظار وإشعال النار فيه ما أدى إلى وفاته.

وبحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

في السياق ذاته، صدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وأضاف البيان بأنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني نواف بمدينة أبها بمنطقة عسير.