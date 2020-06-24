بعد تدهور حالتها الصحية... رسالة جديدة من رجاء الجداوي

نقلت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، رسالة جديدة من والدتها التي تعالج بالعناية المركزة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت أميرة، عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، بعد تدهور حالة والدتها الصحية الفنانة: "لما كنت أقول لمامي دي خلاص مفيش أمل تقولي متقوليش كده وإلا تعلمي يا أميرة والا تعلمي ربك قادر يحي العظام وهي رميم دي ثقتها دايما فيك يارب".

يشار إلى أن الجدل عاد من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، بشأن وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، وذلك بعد الإعلان عن تدهور حالتها الصحية بعد مرور 31 يوما على رقودها داخل مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية للعلاج من فيروس "كورونا" المستجد.

ونفت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء، تلك الشائعة، وذلك عبر فيديو تم بثه مباشرة من أمام المستشفى، كما نفت إجراء رجاء الجداوي مسحة رابعة للتأكد من شفائها من فيروس "كورونا" المستجد أم لا.

وأوضحت مصادر مقربة من الفنانة المصرية أن الجداوي في كامل وعيها ويتم إعطاؤها منوما حتى يسهل دخول جهاز التنفس الاختراقي للحنجرة لكونه شديد الألم.

ونفى الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، ما تردد عن حصول الفنانة القديرة على علاج بلازما دم المتعافين من الفيروس 3 مرات.

وأكد حسني في تصريحات تلفزيونية، أن رجاء الجداوي حصلت على العلاج ببلازما الدم مرة واحدة فقط، ويتم التعامل معها مثل أي مريض آخر.