ارتفاعات مخيفة... بهلواني معصوب العينين يبهر المحترفين معلقا بين السماء والأرض... فيديو

مشى البهلوان السويسري فريدي نوك معصوب العينين وركب دراجة على ارتفاع 3000 متر كجزء من عرض قدمه الفنانون يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب ما نشرته قناة "نيوزي" على يوتيوب، جاء العرض في 23 يونيو/ حزيران، لتسليط الضوء على الصراعات وسط أزمة انتشار كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19".

وكتبت القناة أن نوك حطم ثلاثة أرقام قياسية: موازنة لمسافة 40 مترا على منحدر يزيد عن 39.1 درجة، وركوب دراجة على التلفريك لمسافة 367 مترا، والمشي معصوب العينين على نفس الكابل لمسافة 151.1 متر، وفقًا للمنظمين.

تم تنظيم المعرض الجوي لدعم الفنانين الذين تأثروا بأزمة كورونا، في جميع أنحاء العالم.

شارك محترفون آخرون في العرض، مثل فنان الأرجوحة السويسري ديفيد مايلارد، الذي قدم عرضًا معلقًا في إحدى نقاط التلفريك، على ارتفاع 200 متر فوق سطح الأرض. كما افتتح رامون كاثرينر العرض بـ "عجلة الموت".

قال البهلوان السويسري نوك إنه كان يفكر بالفعل في أدائه التالي وأراد تجربة الأداء على منطاد الهواء الساخن على ارتفاع 5000 متر.