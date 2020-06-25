فتاة أرادت التخلص من وجنتيها السمينتين فتحول وجهها إلى مربع... فيديو + صور

أرادت صوفيا ماروكين، البالغة من العمر 19 سنة، التخلص من وجنتيها السمينتين فتحول وجهها إلى مربع.

يشار إلى أن الفتاة قامت بعمل جراحي شائع يدعى "Kybella"، ينطوي على إزالة الدهون الزائدة من تحت جلد الشخص عن طريق السحب ومن دون جراحة.

وقالت الفتاة الأسترالية إن الأشخاص عادة ما يلجؤون إلى هذا العمل الجراحي لإزالة الدهون الزائدة تحت الذقن، ولكنني "قررت إزالة الدهون الزائدة من وجنتي".

وبعد أن أزالت الفتاة الدهون من وجنتيها، انتفخ وجهها وظهرت بعض الكدمات، ونتيجة لذلك فقدت الفتاة الإحساس وأصبح وجهها مربعا.

#coronavirus #koronavirus

🔴19 yaşındaki Avustralyalı genç kadın Sofia Marroquin yüzüne hatlarını belirginleştirmek için estetik yaptırmış

🔹️Hatları belirginlestirmek? Bence Dunyanin ilk kafa nakli başarıyla gerceklestirilmis. Bunun başka izahı olamaz. Kafani çalmışlar kızım pic.twitter.com/mzBKDbUBbO — Abdullah T.R #coronavirus (@TraderAT12) June 24, 2020

وشاركت الفتاة ما حدث معها عبر منصة "تيك توك"، حيث انتشر الفيديو كالنار في الهشيم وحصد حوالي 3.6 مليون إعجاب.

يشار إلى أن التداعيات الأخرى لوجه الفتاة ما تزال مجهولة، وهل قررت إجراء عمل جراحي آخر لتصحيح الخطأ أم لا؟.