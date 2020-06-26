دراسة حديثة تكشف حقيقة نقل البعوض لفيروس كورونا

وأفادت وكالة "فرانس 24"، صباح اليوم الجمعة، بأن دراسة حديثة نشرها المعهد الوطني الإيطالي للصحة أظهرت أن البعوض لا ينقل فيروس كورونا المستجد.

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت من قبل أنه لا يوجد دليل على أن كورونا يمكن أن ينتقل عن طريق هذه الحشرات القادرة على نقل الملاريا أو حمى الضنك، أو غيرها من الأمراض عند لدغ البشر.

لكن الدراسة الأخيرة التي أجريت بالتعاون مع "معهد الطب الحيواني التجريبي في البندقية" (أزسفا)، أظهرت أن بعوض النمر الآسيوي أو البعوض الشائع لا ينقل "كوفيد-19".

وأكد المعهد أن الاختبارات كشفت أن الفيروس الذي ينتقل إلى البعوض عن طريق حقنها بدم يحمل الوباء، لم يتكاثر"، لذلك من المستحيل أن تنقل الحشرات الفيروس من خلال لدغاتها.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 9.4 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 490 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.