فيديو نادر... ماذا قالت ابنة عادل إمام عن والدها؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لابنة الفنان عادل إمام، تتحدث فيه عن علاقتها به.

قالت سارة، الابنة الوحيدة للزعيم، قبل سنوات، خلال لقاء تلفزيوني أجراه عادل إمام مع الإعلامية أميرة عبد العظيم في برنامجها "ليلتي"، إن والدها يطلق عليها اسم الدلع "ساسو".

وتحدثت سارة عن علاقتها بوالدها، قائلة إنه "كان يترك كل الأمور الخاصة بحياتها لوالدتها، هي تراقب ما تفعله وتخبره".

ووصفت ابنة الزعيم نظرتها لوالدها بـ"رهبة" وأن أي شيء تريده تطلبه من والدتها أولا.

وأشارت إلى أنها بعد دخولها الجامعة تقربت منه أكثر وأصبحت تحكي له كل شيء وتأخذ نصائح منه، مؤكدة أن والدها شخص متفاهم لا يفرض عليها رأيه، يترك لها الحرية الشخصية في اختياراتها.

وقالت إن أكثر أكلة يحبها عادل إمام هي "الملوخية" ويحب الشاي ولا يحب القهوة، ويحب الحلويات كثيرا.