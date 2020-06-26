أول مرة تفعلها... أصالة تكشف عن خطوة جديدة

كشفت الفنانة السورية، أصالة نصري، اليوم الجمعة، عن إقدامها على خطوة جديدة لأول مرة.

وأعلنت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، تعاونها الأول مع الملحن السعودي ياسر بو علي.

وكتبت أصالة: "نهاركم سعيد أحبّتي، بيسعدني اليوم أعلن عنّ أوّل تعاون بيني وبين الخيال الموسيقي المُتدفّق ياسر بو علي".

نهاركم سعيد أحبّتي، بيسعدني اليوم أعلن عنّ أوّل تعاون بيني وبين الخيال الموسيقي المُتدفّق، وصلة الوصل مابين الجمل الشرقيّه الأصيله والتطوّر الموسيقي الّذي لايتوقّعه أحد،فنّان خُلق ليضيف احتراماً لهذا العالم النّقي (الموسيقى) ،ألحانه تحدّتني، سعيت كثيراً كيّ أُجاريها @YasserBuali — Assala (@AssalaOfficial) June 26, 2020

وتابعت "وصلة الوصل ما بين الجمل الشرقيّه الأصيلة والتطوّر الموسيقي الّذي لا يتوقّعه أحد، فنّان خُلق ليضيف احتراماً لهذا العالم النّقي (الموسيقى)، ألحانه تحدّتني، سعيت كثيراً كيّ أُجاريها".

جدير بالذكر أن المطربة أصالة كانت قد طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة "جيتني مكسور"، من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس.