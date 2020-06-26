نيللي كريم تكشف سرا لأول مرة... فيديو

وكشفت نيللي كريم، في مداخلة لبرنامج "أسرار النجوم" عبر موجة "نجوم إف إم"، عن سعادتها باستمرار نجاحها مع المخرجة كاملة أبو ذكري، مشيرة إلى أن مسلسل "بـ100 وش" كان خامس تعاون بينهما.

وقالت نيللي، لأول مرة، "إنها عندما تعرف أن العمل من إخراج كاملة أبو ذكري توافق على الفور من دون قراءة السيناريو، مؤكدة "أنا عمري ما قريت دوري مع كاملة أبو ذكري ومش ببالغ".

وأضافت أنها من وقت مسلسل "ذات" فعلت هذا الأمر، كانت تعرف أن هناك قصة للكاتب صنع الله إبراهيم، لكنها لم تعرف تفاصيل الشخصية، وقبلت بالمسلسل لوجود كاملة أبو ذكري.

وأشارت نيللي كريم إلى أن نفس الأمر تكرر مع مسلسل "سجن النسا" كانت تعرف أنها ستقدم دور"غالية" التي تعمل سجانة، لكنها لم تعرف أي شيء عن الدور أو تقرأه وكانت تكتشف كل شيء مع كاملة.

وأوضحت أن كاملة مخرجة مميزة واستثنائية لن تتكرر إلا كل 100 عام، وأنها لا تقبل إلا بالعمل الذي تكون مقتنعة به، مهما كانت المغريات، حتى لو عرض عليها 10 ملايين جنيه لن تقبل بالعمل إلا إذا كانت معجبة به وتريد تنفيذه.

يذكر أن مسلسل "بـ100 وش" حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه في الموسم الرمضاني 2020، وقام بدور البطولة كل نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل.