امرأة تخلع قناعها وتسعل في وجه طفل والشرطة تفتح تحقيق.. شاهد

فتحت الشرطة تحقيقا في حادث اعتداء مزعوم جرى تصويره في متجر "يوغورتلاند" في سان خوسيه، بكاليفورنيا، لامرأة تسعل بوجه طفل.

الشرطة اعتمدت في تحقيقاتها على مقاطع مصورة التقطها كاميرات المراقبة في المتجر، وبحسب التحقيقات الاولية فإن المشبه بها كانت منزعجة كون والدة الطفل لا تحافظ على مسافة الأمان المتبعة في المتجر.

لتقترب المرأة من الطفل نازعة القناع الواقي ولتسعل بوجه الطفل من مرتين الى ثلاث مرات، وقالت الشرطة إنه لم يتم القبض على المشبه بها لحد الآن.

يذكر بأن الولايات المتحدة سجلت، أمس الجمعة، رقما قياسيا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وبحسب إحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، سُجلت 40173 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا في أمريكا.