بطاقة دعوة زواج عمرها 85 عاما في جدة.. صورة

نشرت دارة الملك عبد العزيز، وهي مؤسسة متخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، صورة جديدة ضمن سلسلتها التي تركز حول "الوثائق التاريخية".

وتظهر الصورة بطاقة دعوة لزواج في مدينة جدة، يعود تاريخها إلى العام 1935.

⁧#وثائق_تاريخية⁩|📜

يعد توجيه دعوة للزواج عبر بطاقات تخصص للمدعوين، من عادات الزواج في المجتمع السعودي والتي لم تتغير على مر السنين وتوضح الوثيقة المرفقة بطاقة دعوة من عام ١٣٥٤هـ(١٩٣٥م).

⁧#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/Fg6QbLykzH — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) June 24, 2020

وأرفقت الدارة تعليقا على الصورة جاء فيه "يعد توجيه دعوة للزواج عبر بطاقات تخصص للمدعوين، من عادات الزواج في المجتمع السعودي والتي لم تتغير على مر السنين وتوضح الوثيقة المرفقة بطاقة دعوة من عام ١٣٥٤هـ(١٩٣٥م)."

هذا وأنشئت دارة الملك عبد العزيز بموجب المرسوم الملكي في الخامس من شعبان عام 1392 هـ الموافق 1972، وقد تم إنشاؤها لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة.

تهدف الدارة لتحقيق عدد من الأهداف وهي تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، وطبعها وترجمتها، وتاريخ وآثار الجزيرة العربية والدول العربية والإسلامية بشكل عام.

إعداد بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها وأعلامها قديما وحديثا بصفة عامة، والمحافظة على مصادر تاريخ المملكة وجمعه.