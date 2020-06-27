فرنسا تعتقل ستة أشخاص مشتبه بسرقتهم جدارية لبانكسي

قال مصدر قضائي، اليوم السبت، إنه ألقي القبض على ستة أشخاص في فرنسا فيما يتعلق بسرقة عمل فني لفنان الشارع البريطاني مجهول الهوية بانكسي من مسرح باتاكلان في باريس.

وعثر على الجدارية، التي تصور سيدة تغطي غلالة رقيقة وجهها وتطرق حزينة بعينيها إلى الأرض، في منزل بمزرعة بوسط إيطاليا في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من اختفائها.

وقال المصدر إن تحقيقا رسميا يجري مع اثنين من المعتقلين الستة للاشتباه بسرقتهما الجدارية في حين يشتبه بأن الأربعة الباقين عمدوا إلى إخفاء آثار السرقة، بحسب ما نقلت "رويترز".

ويعتقد أن اللصوص استخدموا مناشير محمولة لخلع باب طوارئ الحريق الذي رسم بانكسي الجدارية عليه قبل أن يجري نقلها في شاحنة، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيطالية عندما عثر على العمل الفني.

واقتحم متشددون مسرح باتاكلان، الذي يعتبر أحد أشهر مسارح باريس لحفلات موسيقى الروك، أثناء حفل موسيقي في نوفمبر تشرين الثاني 2015 في إطار هجمات منسقة في باريس ومحيطها ما أدى إلى سقوط 130 قتيلا.

وقام بانكسي في وقت سابق بعرض لوحته الجديدة والتي أظهر من خلالها تعاطفه مع مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة .

وظهر في منشور على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، صورة حداد فيها رجل أسمر البشرة وبالقرب منه شمعة تحرق طرف العلم الأمريكي الذي علق فوق الصورة.