"كاف" يتخذ قرارا جديدا بشأن دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

قال مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إن الاتحاد بصدد اتخاذ العديد من القرارات الهامة والحاسمة، يوم الثلاثاء المقبل، بشأن بطولة دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية للموسم الحالي.

ونقل موقع "إرم نيوز"، مساء اليوم السبت، عن المصدر أن "كاف" قد استقر على أن تقام المباريات المتبقية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية من مباراة واحدة على ملعب واحد.

وتم الاستقرار على دولة الكاميرون لاحتضان الدور نصف النهائي والنهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعد الاتفاق الذي تم بين هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، والمغربي، فوزي لقجع.

وأوضح المصدر أن الطرفين المصري والمغربي تقدما بطلب لأعضاء المكتب التنفيذي للعب المباريات المتبقية من البطولة من مباراة واحدة في الكاميرون، وهو ما وافق عليه أعضاء المكتب التنفيذي، وإن تم إرجاء الموافقة ليوم الثلاثاء المقبل.

وتم الاتفاق على تنفيذ ما سيتم تطبيقه في دوري الأبطال على المباريات المتبقية في بطولة الكونفدرالية، على أن تقام المباريات المتبقية للبطولة في المغرب.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع سيتطرق لاستحداث بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، بجانب حسم مصير المباريات المتبقية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية القادمة، والموعد النهائي لبطولة كأس الأمم.