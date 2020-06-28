خلال 24 ساعة... فرقة كورية تحطم رقما قياسيا عالميا في "يوتيوب"... فيديو

حطمت فرقة غنائية كورية رقما قياسيا عالميا خلال 24 ساعة بحصولها على عدد مشاهدات كبير جدا من خلال نشر أول أغنية لها في ألبومها الرابع.

وأخذ الفيديو الجديد الذي نشرته فرقة "Blackpink K-pop" في أقل من 24 ساعة على أكثر من 100 مليون مشاهدة حول العالم ليكسر الرقم القياسي السابق الذي حصلت عليه فرقة "BTS" الكورية.

وتركز الأغنية الجديدة على ضرورة الثقة بالنفس وضرورة اعتبار أي موقف يمر به الإنسان هو تجربة تكسبه مهارات وخبرات جديدة في الحياة، ليقف مرة ثانية.

وبحسب موقع "engadget" فقد توقف "يوتيوب" عن بث إعلان الأغنية الجديدة للفرقة التي حملت عنوان"Kill This Love"، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ما يعكس نسبة مشاهدات حقيقة تخطت بشكل سريع 100 مليون مشاهدة خلال فترة قصيرة