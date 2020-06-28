جدل كويتي بسبب "المايوه"

بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أدى رفع قيود الحجر الصحي التدريجي في الكويت، إلى إثارة جدل واسع حول حق الفتيات في ارتداء "المايوه".

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الكويتية حالة من الجدل بسبب المطالبة بمنع ارتداء الرجال للمايوه على الشواطئ الساحلية بالكويت، مساواة بالفتيات، عقب المطالبة بمنع ظهورهن على الشواطيء بالبكيني.

خلك انت البس لبس موحد.

انا ارفض اللبس الموحد وغيري الكثيرين، اللبس الموحد خُلق لكي تنضبط في أماكن معينة لأوقات محددة.

وانا ضد أي احد يقرر عني بحياتي الخاصة وبوقتي الخاص شنو ألبس. وشنو نوع اللبس.

الموضوع تدرّجي . ليش ما منعو الرجل من لبس الشورت القصير؟ولا الموضوع فقط على المرأة؟ — هند ملاحسين التركيت (@hcode11) June 23, 2020

وأكد الإعلامي صالح جيرمن، خلال برنامجه أن هناك الكثير من المشاكل الاقتصادية والمصالح الهامة التي يجب مناقشتها في الكويت، ولا يجب على أي شخص التحدث عن أزمة المايوه، مضيفا أنه يمكن لأي فتاة ارتداء المايوه خلال التواجد في أحد الشاليهات المتاحة للجميع، أو داخل حمام سباحة خاص، كي لا تقع أي مشكلة وتجنبا لإثارة أى جدل.

دام هذي فكرتج



ليش شبهتي موضوعج بالسجن الافتراضي ولبس المساجين دام كلهم نفس الشي الدكتور والشرطي والمطافي والمسجون



ليش ما شبهتي اللبس الموحد بالدكاتره https://t.co/LfGIxssQPD — سعود العوضي (@soud82) June 23, 2020

واستمر الجدل بالتزامن مع نشر الناشطة الكويتية هند التركيت، تغريدة أكدت خلالها أن ارتداء المايوهات أمر مسموح به منذ سنوات طويلة في الكويت، وأن المسألة شخصية بالكامل، ولا يجوز لأي شخص الاعتراض على هذا التصرف وهو ما تسبب في هجوم حاد عليها.

فيما أثارت تصريحات للمحامية الكويتية، دلال المسلم، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء، ضجة كبيرة، حيث تحدثت عن ضرورة أن تلزم المؤسسات الحكومية الكويتية الرجال بارتداء "الشورت"، احتراما للذوق العام، مؤكدة على أنه من التناقض أن يظهر الرجل بالمايوه على البحر وتراه النساء.

وطالبت المسلم بمنع المايوه على الشباب أيضا، وذلك في أعقاب حملات أمنية موسعة قامت بها حكومة بلادها، واعتراضا على مقترح قانون تقدم به 3 نواب في البرلمان الكويتي، يقضي بتشديد الرقابة على الشواطئ والجزر، وتطبيق القانون على المخالفين.