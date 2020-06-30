وفاة صلاح الدين الصيد أشهر مخرج تونسي

نعت مؤسسة التلفزة في تونس ووزارة الشؤون الثقافية المخرج التلفزيوني صلاح الدين الصيد، أحد أبرز صناع الدراما التونسية والذي توفي يوم الاثنين عن عمر ناهز 70 عاما.

وقالت وزارة الشؤون الثقافية في بيان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، "إن السيدة شيراز العتيري، وزيرة الشؤون الثقافية تتقدم باسمها وباسم كافة العاملين في وزارة الشؤون الثقافية بأحر عبارات التعزية والمواساة لعائلة الفقيد وأقربائه وكل مكونات الساحة الفنية في تونس".

كما نعاه عدد من فناني تونس في مقدمتهم الممثل ظافر العابدين، والممثلة درة زروق والممثل خالد بوزيد والمغني محمد بن صالح.

ووصفته الممثلة والمنتجة هند صبري، بأنه "سيد الدراما التونسية" قائلة على حسابها في فيسبوك "ترك بصمة كبيرة في قلوب التونسيين".

انضم الصيد إلى مؤسسة التلفزة الوطنية بعد سنوات قليلة من تأسيسها وقدم خلال مسيرته الطويلة عددا وافرا من المسلسلات الناجحة مثل (شوفلي حل) و(الخطاب على الباب) و(عشقة وحكايات) و(نسيبتي العزيزة) و(قمرة سيدي المحروس) و(أمواج).