صاروخ " إتش 2 إيه" يستعد لإطلاق "مسبار الأمل" في مهمة تاريخية إلى المريخ... صور

عرض الحساب الرسمي لـ"مهمة الأمل" على تويتر، صورا لصاروخ "إتش 2 إيه" الذي سيطلق "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ في مهمة وصفت بـ"التاريخية".

وكانت الإمارات قد أعلنت بدء العد التنازلي لإطلاق "مسبار الأمل" في مهمته التاريخية من المحطة الفضائية في جزيرة تانيغاشيما في اليابان، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وذلك رغم التحديات الناجمة عن تفشي وباء "كوفيد 19".

بالصور: في مركز تانيغاشيما الفضائي، صاروخ إتش 2 إيه الذي سيطلق #مسبار_الأمل إلى الفضاء بعد 15 يوماً. #مشروع_الإمارات_لاستكشاف_المريخ pic.twitter.com/JhAvAj9EwX — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) June 30, 2020

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تم تحدد يوم 15 تموز/يوليو المقبل، موعدا لإطلاق المسبار، وهو اليوم الأول ضمن "نافذة الإطلاق" الخاصة بهذه المهمة الفضائية التاريخية.

وتمتد هذه النافذة من 15 تموز/ يوليو وحتى الثالث من آب/ أغسطس 2020، علما بأن تحديد موعد "نافذة الإطلاق" يخضع لحسابات علمية دقيقة تتعلق بحركة مدارات كل من كوكبي الأرض والمريخ، وبما يضمن وصول المسبار إلى مداره المخطط له حول المريخ في أقصر وقت ممكن وبأقل طاقة ممكنة، وتمتد فترة "نافذة الإطلاق" لعدة أيام تحسباً للظروف المناخية وحركة المدارات وغيرها.

وتم إنجاز عمليات نقل المسبار من دبي إلى اليابان في رحلة امتدت لأكثر من 83 ساعة، برًا وجوًا وبحرا، وتم فيها التغلب على كل التحديات الراهنة الناجمة عن تفشي وباء "كوفيد 19" عالميا.