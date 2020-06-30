أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد (2-2) في الدوري الإسباني... فيديو

تعادل نادي برشلونة (2-2) مع نظيره أتلتيكو مدريد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني.

أحرز أهداف برشلونة، دييغو كوستا بالخطأ في مرماه في الدقيقة (11)، وميسي من ركلة جزاء (50)، بينما سجل ساؤول هدفي أتلتيكو مدريد من ركلتي جزاء (19 و62).



وبذلك يبتعد برشلون خطوة عن صدارة الليغا ويتجه نحو فقد اللقب، حيث وصل رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 59 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني.