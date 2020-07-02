شاهد... حفيدة عادل إمام تخطف الأنظار بفيديو ساخر عن جدها

صاحبة الـ 11 عاما نشرت فيديو قصير عبر تطبيق "تيك توك" وهي تقلد جدها في مشهد من مسرحية "مدرسة المشاغبين"، وتقول تزامنا مع صوت عادل إمام بالمسرحية: "بتقولي أقف.. بعد ١٤ سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف".
حققت الطفلة هالة مقبل بعض الشهرة في الآونة الأخيرة بعد لقائها بالنجم العالمي مينا مسعود بطل فيلم "Aladdin"، وبعدها انتشرت صورة أخرى تجمعها بالفنان محمد رمضان.
حفيدة #عادل_إمام "هالة مقبل" تقلد جدها في #فيديو نشرته عبر تطبيق #تيك_توك.. وأدت ابنة سارة عادل إمام مقطعاً من مسرحيته الشهيرة "مدرسة المشاغبين" وجملة "بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف"#نجوم #مشاهير #اخبار_الفن #منوعات pic.twitter.com/s2VCh8Qd3f— 24.ae | منوعات (@24Entertain) July 1, 2020
وتتقن حفيدة عادل إمام فن الرسم حيث ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية، وأكدت دعم جدها لها وتشجيعه لما ترسمه، وإعجابه بلوحاتها وأعمالها الفنية.
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