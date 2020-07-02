بأغطية عبوات بلاستيكية وبدافع إنساني… مدرسة في جدة تدخل موسوعة غينيس.. بالصور

ونجحت المدرسة البريطانية الدولية في جدة في الدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما تمكنت من ربط سلسلة مكونة من أغطية عبوات بلاستيكية بخيوط صيد، بلغ طولها 2738.5 متر.

واستطاع طلاب المدرسة من ربط 323 ألفا و103 غطاء عبوات بلاستيكية محققين بذلك رقما قياسيا لأطول سلسلة في العالم.

واتبعت المدرسة منذ سنوات حملة رسمية للتوعية بالتلوث البلاستيكي، وتمكنت من خلالها من جمع كمية هائلة من أغطية الزجاجات، بهدف إدارتها عبر شركة إعادة التدوير، والتبرع بالأموال لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.