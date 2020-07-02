سميحة أيوب تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

ونفت سيدة المسرح العربي، سميحة أيوب، حقيقة إصابتها بالفيروس، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء أمس الأربعاء.

وقالت أيوب: "أنا أتعجب من مثل هذه الأخبار، التي تقول إنني مريضة جدا، أنا في وعكة صحية عادية، تحدث لأي شخص، وأعاني من آلام في الظهر".

ويشار إلى أن الممثلة المصرية، سميحة أيوب، شاركت في مسلسل "سكر زيادة"، الذي أذيع في شهر رمضان الماضي، وشاركها البطولة، نادية الجندي ونبيلة عبيد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 10.7 ملايين شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 516 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.