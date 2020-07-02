ابنة بيل غيتس تكشف تفاصيل علاقتها مع الفارس المصري

تحدثت ابنة المليادير الأمريكي بيل غيتس، جينيفر غيتس، عن تفاصيل علاقتها مع خطيبها الفارس المصري نايل نصار.

وقالت خريجة ستانفورد البالغة من العمر 23 عاما لمجلة "سايد لاينز ماغازين" التي تختص بالفروسية، "نائل يذكرني دائما بأمر مهم للغاية هو أن أؤمن بنقسي، وأنا محظوظة جدا ليكون لدي شريك كهذا".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Gates (@jenniferkgates) 28 Апр 2020 в 3:31 PDT

وتابعت غيتس، إنه يدعمني كثيرا وهو شخص متواضع ومخلص، وأنا أتطلع إلى بناء حياة معه".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Gates (@jenniferkgates) 14 Апр 2020 в 4:27 PDT

وأعلنت جينيفر، في يناير/ كانون الثاني، أنها وافقت على طلب الزواج، الذي تقدم به الفارس المصري نايل نصار، البالغ من العمر 29 عاما.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Gates (@jenniferkgates) 9 Апр 2020 в 1:55 PDT

نشأ نصار في الكويت وهناك بدأ أولى خطواته في عالم الفروسية، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليتخرج من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا 2013 بالتوازي مع تقدمه في رياضة الفروسية، التي أسفرت عن تتويجه بالعديد من البطولات العالمية.

وكشفت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية فى يوليو 2017 عن علاقة صداقة تجمع نصار بجينفر، ابنة ثاني أغنى رجل في العالم الذي تقدر ثروته بـ 90 مليار دولار.