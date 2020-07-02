كوريا الجنوبية... نجاح أول عملية زرع رئة لمريض كورونا

نجح أطباء مستشفى سيونغ شيم التابع لجامعة هالليم في كوريا الجنوبية في إتمام عملية زرع رئة لمريضة بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك أول عملية ناجحة من نوعها في البلاد.

وأوضحت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن هذا النجاح يعتبر الأول من نوعه في كوريا الجنوبية والتاسع في العالم.

وأفاد مستشفى سيونغ شيم بأن العملية الناجحة تمت لمريضة في الخمسينات من العمر، كانت تعاني من تليف الرئة جراء فيروس كورونا، في يوم 21 يونيو/حزيران، وكانت المريضة في حاجة إلى جهاز التنفس الصناعي عند نقلها إلى مستشفى سومشيم في يوم 29 فبراير/شباط بسبب كورونا. وفي اليوم التالي، تم وضعها على جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم(الإيكمو ECMO).

وتعافت المريضة من فيروس كورونا بعد مدة وجيزة، لكنها عانت من التليف الرئوي. وخضعت للعلاج باستخدام تقنية الإيكمو لمدة 112 يوما في الفترة من 1 مارس/آذار إلى 20 يونيو/حزيران، وهذه أطول فترة لاستخدام الإيكمو لعلاج مريض بكورونا في العالم، وفقا للمستشفى.

وعلى الرغم من العلاج الطويل الأمد باستخدام الإيكمو، انتهت عملية زرع الرئة للمريضة بنجاح وتعافت حاليا بما يكفي للتنفس بنفسها.

وقال المستشفى إن مرضى كورونا، حتى لو كانوا صغارا وسليمين صحيا، قد يخضعون لعملية زرع رئة في حال أدت كورونا إلى التليف الرئوي، وحث على بذل الجهود باستمرار للالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء كمامات الوجه.