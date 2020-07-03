افتتاح أول فندق مطلي بالذهب من الداخل والخارج... فيديو

شهد قطاع السياحة في مختلف أنحاء العالم حدثا فريدا من نوعه، حيث افتتح في فيتنام أول فندق في العالم مطلي بالذهب عيار 24 من الخارج والداخل.

وأفادت "سكاي نيوز" بأن تكلفة إقامة النزيل لليلة واحدة في فندق "دولسي جولدن هانوي" تبلغ 1000 دولار.

وفضلا عن طلائة بالذهب من الداخل والخارج، يمتاز فندق "دولسي جولدن هانوي" بوقوعه على ضفة بحيرة "جيانغ فو" في منطقة "با دنه" في العاصمة الفيتنامية هانوي.

ويعتبر الفندق الذهبي الأول من نوعه في العالم الذي تغطي واجهته الخارجية بأوراق الذهب الحقيقي، حيث يحتوي الفندق على "لوبي" مطلي بالذهب، وكذلك أثاث مطلي بالذهب، ومغسلة، وحوض استحمام، فضلا عن سلسلة من الزينة والإكسسوارات المغطاة بالذهب.

استغرق بناء الفندق من فئة خمس نجوم، الذي يعتبر يكسوه البلاط الذهبي، 11 عاماً كاملة، وسيعمل الفندق الذهبي المكون من 400 غرفة والمكون من 25 طابقًا تحت العلامة التجارية الأمريكية فنادق ومنتجعات "ويندهام".