مقتل 19 باكستانيا في تصادم مروع بين قطار وحافلة... فيديو وصور

وذكرت الشرطة أن القتلى، ومن بينهم طفلان، جميعا من سكان مدينة بيشاور في غرب باكستان، وهي موطن معظم السيخ في البلاد البالغ عددهم نحو 40 ألفا.
وقال قرة العين مسؤول العلاقات العامة في السكك الحديدية الباكستانية لـ "رويترز" إن الحادث وقع في تقاطع للسكك الحديدية قرب مدينة شيخوبورا في البنجاب أكبر أقاليم باكستان.
BREAKING UPDATE:— RegionalTelegraph (@RegnlTelegraph) July 3, 2020
16 Sikh Pilgrims Killed As Train Hits Their Van Near Sheikhupurahttps://t.co/139RWPjXH9 pic.twitter.com/xB6rXVEFZi
والقتلى التسعة عشر كانوا في الحافلة، متجهين من بلدة نانكانا صاحب إلى فاروق آباد وكليهما من المواقع المقدسة لدى السيخ.
At least 20 people have been killed in crash between Coaster and shaheen shah express train near sheikhupura,25-26 were travelling in coach— 𝐀𝐃𝐃𝐢 (@me_addi) July 3, 2020
The victims woman and children as well
Several passengers in the coach were sikh yatrees who were returning from Nankana sb#TrainAccident pic.twitter.com/JYiBRYydie
وقالت هيئة السكك الحديدية الباكستانية إنها أمرت بفتح تحقيق في الحادث.
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