مقتل 19 باكستانيا في تصادم مروع بين قطار وحافلة... فيديو وصور

قال مسؤولون إن 19 فردا على الأقل من أقلية السيخ الباكستانية لقوا حتفهم عندما اصطدم قطار بحافلة ركاب في شرق البلاد، اليوم الجمعة.

وذكرت الشرطة أن القتلى، ومن بينهم طفلان، جميعا من سكان مدينة بيشاور في غرب باكستان، وهي موطن معظم السيخ في البلاد البالغ عددهم نحو 40 ألفا.

وقال قرة العين مسؤول العلاقات العامة في السكك الحديدية الباكستانية لـ "رويترز" إن الحادث وقع في تقاطع للسكك الحديدية قرب مدينة شيخوبورا في البنجاب أكبر أقاليم باكستان.

BREAKING UPDATE:

16 Sikh Pilgrims Killed As Train Hits Their Van Near Sheikhupurahttps://t.co/139RWPjXH9 pic.twitter.com/xB6rXVEFZi — RegionalTelegraph (@RegnlTelegraph) July 3, 2020

والقتلى التسعة عشر كانوا في الحافلة، متجهين من بلدة نانكانا صاحب إلى فاروق آباد وكليهما من المواقع المقدسة لدى السيخ.

At least 20 people have been killed in crash between Coaster and shaheen shah express train near sheikhupura,25-26 were travelling in coach

The victims woman and children as well

Several passengers in the coach were sikh yatrees who were returning from Nankana sb#TrainAccident pic.twitter.com/JYiBRYydie — 𝐀𝐃𝐃𝐢 (@me_addi) July 3, 2020

وقالت هيئة السكك الحديدية الباكستانية إنها أمرت بفتح تحقيق في الحادث.