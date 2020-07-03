"لخدمة الموهوبين"... هاني شاكر ينضم للجنة الاستماع في الإذاعة المصرية

انضم نقيب المهن الموسيقية المصري، هاني شاكر، إلى لجنة الاستماع في الإذاعة المصرية، وذلك في إطار المساعي لعودة اكتشاف المواهب في مصر والعالم العربي.

وبدأت الإذاعة المصرية في إعداد لجنة الاستماع، التي يمكن أن تصنع نجوماً كما كانت في السابق، فيما أكد رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار أن تشكيل لجنة الاستماع سوف يضم نخبة من كبار الفنانين، ذوي الخبرات الكبيرة التي تؤهلهم لاكتشاف المواهب، حسبما ذكرت صحيفة "النهار".

وقال نوار للصحيفة: "نعلم دور نقابة الموسيقيّين على الساحة الفنية، ولذلك تواصلت مع الفنان هاني شاكر، للانضمام إلى لجنة الاستماع في الإذاعة المصرية، والذي رحّب كثيراً وأكّد أنه سيقدم كل ما في وسعه لخدمة الموهوبين".

وتابع: "هاني شاكر فنان كبير ونجم محبوب في مصر والعالم العربي، ومنصبه الحالي كنقيب للمهن الموسيقية، سوف يساعد لجنة الاستماع في الإذاعة في أداء دورها"، مضيفاً: "هناك الكثير من المواهب في مصر والعالم العربي، ممن لم يأخذوا فرصاً حقيقية لتقديم مواهبهم، ولجنة الاستماع ستكون منوطة بمساعدتهم".

يذكر أن الإذاعة المصرية، منذ نشأتها في العام 1934، اكتشفت الكثير من المواهب في شتى المجالات: الفنية، والثقافية، والإذاعية، والذين أصبحوا نجوما لامعين.