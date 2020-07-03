رائحة العرق... حيلة ألمانية "طريفة" لإجبار المواطنين على ارتداء الكمامة

لجأت سلطات النقل في ألمانيا إلى حيلة وصفت بالطريفة لإجبار المواطنين على ارتداء الكمامة الواقية في ظل المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعمدت هيئة النقل في برلين BVG إلى دعوة ركابها إلى عدم وضع مزيل العرق كي يضطر الجميع لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة فوق الأنف لحمايتهم من رائحة العرق القوية وخاصة في أيام الصيف الحارة، حسبما ذكرت شبكة "دويتش فيله" الألمانية.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الهيئة عبر حسابها على تويتر، أعلنت من خلالها أنه لم يعد لديها خيار آخر غير دعوة الركاب لعدم استخدام مزيل العرق حتى يقوم الجميع بوضع الكمامة الواقية بشكل صحيح وليس تحت الأنف كما يفعل بعضهم.

Ihr lasst uns keine andere Wahl. pic.twitter.com/mf8YcCnwc8 — Weil wir dich lieben (@BVG_Kampagne) July 1, 2020

يذكر أن ارتداء الكمامة الواقية أصبح إلزامياً في ألمانيا سواء داخل المتاجر أو في وسائل النقل العام من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا. وبالرغم من فرض غرامات قاسية على من لا يلتزمون بوضع الكمامة، فإن الكثيرين مازالوا يرتدونها بشكل خاطئ بتغطيتهم للفم فقط وترك الأنف مكشوفا.

وقالت الهيئة إنها تأمل أن تؤدي رائحة العرق الكريهة في داخل عربات المترو والقطارات المزدحمة في الصيف إلى التزام عدد أكبر من الركاب بوضع الكمامة بشكل صحيح، وتساءلت الهيئة في نهاية التغريدة مازحة "هل ما زلت لا تريد تغطية أنفك؟"

يشار إلى أن هذه الدعوة لاقت تفاعلاً كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل على أكثر من 10 آلاف إعجاب من مستخدمي موقعي تويتر وفيسبوك، وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها هيئة النقل في برلين حس الفكاهة في حملاتها، فهي معروفة بمنشوراتها الساخرة والطريفة.