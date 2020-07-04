جوائز مالية لمن يصاب أولا بكورونا..طلاب جامعة أمريكية ينظمون حفلات لإلتقاط الفيروس

أثارت إصابة العديد من طلاب جامعة في مدينة توسكالوسا في ولاية ألاباما الأمريكية، بفيروس كورونا العديد من التساؤلات حتى تم التعرف على سبب تفشي العدوى الأمر الذي دعى السلطات المحلية لفرض عدد من الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس.

كشفت عضو في مجلس المدينة بأن سبب تفشي الفيروس بين صفوف طلاب الجامعة يعود الى تعمد الطلاب التسابق للإصابة بالفيروس.

ويتم ذلك من خلال حفلات تنظم خصيصا لنقل العدوى، حيث يتم دعوة أشخاص مصابين لحضورها في الوقت الذي يتم فيه جمع المال، ليتم منحه لأول شخص يلتقط العدوى.

وبحسب تصريحات عضو مجلس إدارة المدينة "يتم وضع نقود في وعاء على الطاولة، ومن يصاب بالعدوى أولا فإنه يحصل على المال".

مضيفة "الطلاب المصابون يتجاهلون إرشادات الحجر الصحي بشكل واضح. هذا هراء، كيف يمكنك محاربة شيء ما يحاول الناس الترويج له باستمرار؟".

ووصف أحد أعضاء مجلس إدارة المدينة تصرف الطلاف بـ"التهور"، قائلا في البداية إعتقدنا بانها مجرد إشاعات لنتحقق من ذلك لاحقا بإجراء الفحوصات اللازمة.

هذا وتنص قوانين المدينة على أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكورونا سيتم عزلهم منزليا لمدة 14 يوما، بالإضافة لغرامة في حال انتهاك الحجر تصل غرامتها إلى 500 دولار.

يذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت يوم الجمعة، أكثر من 53 ألف حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 إضافة إلى تسجيل عدة ولايات أرقاما قياسية جديدة.