بقاء جثة متوفى بكورونا في وسط الشارع لمدة أسبوع

وأفادت وكالة "يورو نيوز"، مساء اليوم الأحد، بأن التابوت هو لرجل يبلغ من العمر 62 عاما، توفي في منزله وترك أقاربه النعش في الشارع.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فالعديد من ذوي الضحية مصابون أيضا بفيروس كورونا، ولم يتمكنوا من دفن جثة قريبهم بسبب اكتظاظ محارق الجثث في المدينة وقوائم الانتظار الطويلة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 11.2 ملايين شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 530 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.