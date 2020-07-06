اختطاف طالبة وتركها عارية تنزف بغزارة تهز المجتمع المغربي

وتدعى الطالبة هاجر، حيث عثر عليها، مكبلة ومجردة من ملابسها، وتنزف من أنحاء مختلفة من جسدها، بعد جرحها بآلة حادة. وفقا لموقع "إرم نيوز".
وتنحدر الضحية من إقليم وزان، اختفت عن الأنظار في ظروف غامضة، بعد أن غادرت منزل أسرتها، يوم الجمعة، لجلب بعض الحاجيات، غير أن تأخرها في العودة أثار شكوكا لدى أسرتها.
وبعد تكثيف بحث مضنٍ من قبل الأسرة، تم العثور على حذاء المجني عليها، فقامت بإبلاغ الجهات الأمنية، التي عثرت عليها في مكان غير بعيد عن منزل أسرتها.
وتم نقل المجني عليها للمستشفى، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى الجناة.
وفي وقت سابق هز انتشار خبر اغتصاب طفلة مغربية بعمر ست سنوات من قبل رجل أربعيني الرأي العام، وأحدثت أنباء عن تنازل والد الضحية وإطلاق سراح المتهم موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي إزاء ما اعتبر تساهلا في قضايا اغتصاب الأطفال.
هذه ليست حادثة فردية وهي عابرة للدول. وردتني عدّة شهادات تُطوى تحت الخوف من الحديث أمام الكاميرا. أكثرها وجعاً كان اكتشاف شابة بعمر ١٨ لسرطان الرحم، وأنها لن تنجب يوماً لأن أهلها قرروا التستر على اغتصابها من قبل ٤ مراهقين وهي بعمر الـ٥ عوضاً عن عرضها على طبيب ومعالجة جراح رحمها. https://t.co/xEskBVszUn— Rawaa Augé روعة أوجيه (@Rawaak) June 10, 2020
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